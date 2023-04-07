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07 Nisan 2023 Cuma 00:32:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 00:32:00

İsrail ordusu Gazze'ye saldırmaya başladığını duyurdu

Kaynak: AA

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Gazze'de patlama sesinin duyulmasının ardından İsrail ordusu Gazze'ye saldırmaya başladığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan bir dizi roketin ardından gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısının açılışında konuştu. Netanyahu, "Mescid-i Aksa'da statükoyu değiştirmeye niyetimiz yok. Durumu yatıştırması çağrısı yapıyoruz ancak burada şiddete başvuranlara karşı güçlü karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Açıklamadan kısa süre sonra İsrail Ordusu, Gazze'ye yönelik saldırı başlatıldığını duyurdu.

Netanyahu, "İsrail halkı, sınandığı zaman bir araya geldiğini, ordusu ve diğer güvenlik birimlerinin ülkesini ve halkını korumak için eylemlerini destekleyeceğini, düşmanlar bir kere daha görecek." dedi.

İsrail basını, ülkenin Lübnan sınırına yakın bölgeleri ile merkez ve Gazze Şeridi çevresindeki saldırı sığınaklarının açılacağını geçti.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin personeline Lübnan sınırı çevresinden uzak durmaları uyarısı gönderdiği aktarıldı.

Aynı şekilde, İsrail ordusunun istihbarat ve savaş rolündeki askerlerine üstlerine teslim olmaya hazır olmaları talimatı verildiği paylaşıldı.

Etiketler : israil gazze saldırı

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