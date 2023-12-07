İsrail ordusu Gazze'ye bomba yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu Gazze'ye bomba yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat ve El-Meğazi mülteci kampları, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerine 62'nci günde de saldırılarını sürdürdü.

İsrail savaş uçaklarının Meğazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilen ailelerin sığındığı bir eve düzenlediği saldırıda çoğu çocuk en az 17 kişi öldü, onlarcası da yaralandı. Saldırıda çevredeki evlerde de hasar meydana geldi.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Usfura, En-Neccar, Ebu el-Asel ve Uveyda ailelerinin evleri ile El-Hulefa Camisi çevresine İsrail savaş uçakları, Ebu Hüseyin Okulu'na ise topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları güneydeki Refah kentinde yer alan Şabura Mülteci Kampı'nda da bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Han Yunus'un doğu kesiminde ise savaş uçakları ile topçu ateşinin hedefinde, evler, tarım arazileri ve su kuyuları vardı. Han Yunus'un farklı bölgelerini hedef alan bu saldırılarda ölen ve yaralananlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentteki Nasır Hastanesi'ne getirilmeye başladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

17:04 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında son iki günde 930 Filistinli öldürüldü, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.

16:52 Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai, Gazze Şeridi'nde programlanmış yıkıcı ve acımasız bir soykırım savaşına tanıklık ettiklerini belirtti.

16:12 İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda Filistin'in kültürel mirasını doğrudan hedef alarak onlarca tarihi yapıyı yok etti.

16:10 Uluslararası kuruluşlar, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yeterli gıda ile temiz suya ulaşamadığını ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

16:07 İsrail ordusu, "insanı ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılara şiddetini artırarak devam ediyor.

16:04 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

15:20 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 132 çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

14:20 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde geçen ay İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

14:12 Ürdün'ün İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 17 yardım uçağı gönderdiği belirtildi.

14:00 Malavi'den sonra Kenya da İsrail'e tarım işçisi göndereceğini duyurdu.

13:42 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Maghazi ve Şabora mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda en az 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

12:37 Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı olduğunu, Şifa Hastanesinin bir kısmını işletmekte zorluk yaşadıklarını belirtti.

11:31 İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine düzenlediği gece baskınlarında 4 kişi yaralandı, yarısı Gazzeli işçilerden olmak üzere 42 kişi gözaltına alındı.

11:26 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yıkılan evlerinin enkazından kız kardeşiyle beraber 4 gün sonra kurtarılan Filistinli kız çocuğu Mariya Ahmed Ebu Safi, enkaz altında kardeşini sakinleştirmek için Kur'an-ı Kerim okuduğunu ancak İsrail'in bombalamasından korktuğu için tank seslerini duyunca sesini alçalttığını söyledi.

10:48 UNRWA Genel Komiseri: Gazze Şeridi'nde kesinlikle güvenli bir bölge yok

09:53 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

08:43 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.

08:14 Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze'de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

07:00 G7 ülkelerinin liderleri, Gazze'de kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve sivil kayıpları en aza indirmek için daha acil eyleme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

06:44 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nde insani nedenlerle ateşkes yapılmasını hedefleyen karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğunu duyurdu.

06:02 İsrail, ABD'nin baskısıyla insani çöküş ve salgın hastalıkların önlenmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girmesine müsaade ettiği minimum yakıt miktarını artırdı.

03:55 Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan dün insani yardım malzemesi taşıyan 80 tırın abluka altındaki Gazze'ye giriş yaptığını duyurdu.

02:52 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde girdiği çatışmalarda ordu mensubu 100 askerin gözünden yaralandığı, bunların bir kısmının görme yetisini kaybettiği bildirildi.

02:27 Ürdün, İsrail makamları tarafından fanatik Yahudi grupların provokatif Mescid-i Aksa yürüyüşüne izin verilmesini kınadı.

02:10 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki çatışma bölgelerinde İsrail'e ait 23 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.

02:08 İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev döneminin "dünya barışı için tehdit" olduğunu savunarak ateşkes çağrısının Hamas'a destek anlamına geldiğini ileri sürdü.

01:39 Fanatik Yahudi gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın "İslami statüsünü sona erdirmek" ve "Yahudileştirmek" için Mescid-i Aksa'ya yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

01:10 Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Batı Şeria'daki aşırıcı yerleşimciler Belçika'ya girmekten men edilecek." dedi.

00:50 Filistin Sular İdaresi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'ın yaptığı tünellere deniz suyu pompalaması durumunda çevre felaketi yaşanacağı uyarısında bulundu.

00:49 Filistin Kızılayı, gerekli yakıt sağlanamadığı için Gazze'nin kuzeyindeki ilk yardım merkezinde çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

00:05 Fransa'nın, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye ek 600 ton yardım göndereceği bildirildi.