İsrail ordusu Gazze'den İsrail'e roket fırlatıldığını duyurdu
Kaynak: AA
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in güney kesimine roket atıldığını bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyinde Gazze sınırındaki Nahal Oz bölgesinde sirenler çaldığı belirtildi.
Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına roket atıldığı, roketin bölgedeki açık bir alana düştüğü ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.
Gazze'deki Filistinli gruplardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
- Yemen'de şiddetli yağışlar Marib kentinde 13 binden fazla göçmeni olumsuz etkiledi
- Pakistan'da güvenlik güçleri 3 militanı etkisiz hale getirdi
- BAE, depremzedeler için bugüne kadar 330 uçak yardım malzemesi gönderdi
- İsrail ordusu Gazze'den İsrail'e roket fırlatıldığını duyurdu
- Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- ABD, Çavuşoğlu'nun Kahire ziyaretini memnuniyetle karşıladı