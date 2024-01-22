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22 Ocak 2024 Pazartesi 16:47:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 16:47:00

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile kuzeyinde saldırılarını sürdürüyor

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile kuzeyinde saldırılara devam ettiğini açıkladı.

Ordudan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile kuzeyinde saldırıların sürdüğü belirtilerek "Gazze Şeridi'nin orta kesiminde pusuya yatmış silahlı kişileri ortadan kaldırmak için bir uçağı yönlendirdik." ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise "silahlı bir hücre" tespit ettiği, çıkan çatışmada silahlı bir kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Bölgeye yönlendirilen savaş uçağının "hücrenin harekete geçtiği askeri binayı yıktığı" aktarıldı.

İSRAİL SALDIRILARINDA ÜÇÜNCÜ AŞAMAYA GEÇİYOR

İsrail medyasında yayımlanan haberlerde, İsrail ordusunun birkaç gündür Gazze Şeridi'ndeki belirli hedeflerin bombalanmasını da içeren saldırıların üçüncü aşamasına geçtiğine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin bazı kesimlerinden çekilmesi ise saldırıların üçüncü aşaması kapsamında gerçekleştirildi. Bu aşamanın, belirlenen hedeflerin ağır şekilde bombardımanını içerdiği aktarıldı.

Haberlere göre ayrıca İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyindeki bazı birliklerini çekti.

GAZZE'DEKİ İSRAİL BİRLİKLERİNDEN BAZILARI BATI ŞERİA'YA SEVK EDİLİYOR

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ise Gazze Şeridi'ndeki İsrail birliklerinden bazılarının işgal altındaki Batı Şeria'ya sevk edildiğini yazdı.

Haberde, "İsrail ordusu, Gazze'deki güçlerinin boyutunu daraltmaya, bunların bir kısmını Batı Şeria'daki düzenli ordu birliklerinin yerine nakletmeye karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Kararın sebebine ya da birliklere ilişkin detaylı bilgi verilmezken İsrail medyasında söz konusu adımın "uzun süredir görev yapan birlikleri dinlendirme" maksadıyla atıldığı şeklinde yorumlar yapıldı.

Etiketler : Abluka Gazze Şeridi İsrail ordusu
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