İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de 53 ayrı noktayı vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'ne ait olduğunu ileri sürdüğü 53 ayrı noktada 104 hedefi vurduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ile saldırı helikopterleri Gazze Şeridi'nde salı gecesi İslami Cihad'a ait 53 ayrı noktada 104 ayrı hedefi vurdu.

Orduya ait helikopterler ve savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerinde İslami Cihad'a ait hedeflere saldırmaya devam ettiği paylaşıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yerel basına yaptığı açıklamada, ordunun "Hamas değil İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığını" belirterek, "Roketleri ateşleyenler İslami Cihad. Eğer ki diğer gruplar da çatışmaya katılırsa onlara da karşılık veririz." dedi.

Taraflar arasında ateşkes görüşmelerine ilişkin haberleri değerlendiren Hagari, "ateşkes olduğu resmen duyurulana kadar İslami Cihad hedeflerine saldırılarının devam edeceğini" söyledi.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yaptığı güvenlik değerlendirme toplantısının ardından ülkenin güneyindeki olağanüstü hal bölgesinin 40 kilometre alandan 80'e genişletilmesi teklifini hükümete sunduğu belirtildi.

İSRAİL YÖNÜNE ROKETLER ATILDI

Öte yandan, İsrail ordusunun vurduğu Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne çok sayıda roket atıldı.

İsrail ordusu, "Kalkan ve Ok" ismini verdiği saldırının başlamasından itibaren Gazze'den İsrail yönüne 270 kadar roket atıldığını açıkladı. Söz konusu roketlerden, 205'inin Gazze Şeridi'ni aştığı, bunların 62'sinin İsrail'in hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Yaklaşık 65 roketin de yeniden Gazze Şeridi içine düştüğü paylaşıldı.

Özellikle Gazze Şeridi çevresindeki Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon) gibi kentlerin yanı sıra başkent Tel Aviv ve merkez bölgelerinde gün içinde saldırı sirenleri çaldı.

İsrail ordusu, Tel Aviv yönüne atılan bir roketin İsrail yapımı hava savunma sistemi Davut Sapanı tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İsrail üretimi hava savunma sistemi Davut Sapanı'nın ilk defa bir çatışma ortamında kullanıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı bugün 21'e yükseldi. Yaralı sayısının da 64'e yükseldiği kaydedildi.