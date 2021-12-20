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20 Aralık 2021 Pazartesi 14:52:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 14:52:00

İsrail, Omicron varyantı nedeniyle 10 ülkeyi ''kırmızı'' listeye aldı

Kaynak: AA

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İsrail hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına yönelik önlemler kapsamında, aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu 10 ülkeyi seyahat tablosunda 'kırmızı' listeye dahil etme kararı aldı.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ABD, İtalya, Belçika, Almanya, Türkiye, Macaristan, Fas, Portekiz, Kanada ve İsviçre'nin 22 Aralık gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere seyahat tablosunda "kırmızı" listeye alınması kararlaştırıldı.

Söz konusu listesinde halihazırda çoğunluğu Afrika'dan olmak üzere okyanus adaları ve Avrupa'dan toplamda 50'den fazla ülkenin yer aldığı hatırlatıldı.

Kararın, İsrail Meclisindeki ilgili komisyona sevk edileceği aktarıldı.

- İsrail'de günlük vaka sayısı iki ay sonra 1000'i geçti

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 1004 yeni vaka tespit edildiği ve virüs kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 232 olduğu bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığının dünkü açıklamasında, 40 kişide daha Omicron varyantı tespit edildiği, ülkedeki toplam Omicron varyantı sayısının 175'e yükseldiği paylaşılmıştı. Bunlardan 113'ünün yurt dışından gelen kişiler olduğu, 380 kişinin de Omicron varyantı şüphesi taşıdığı ve sayının artabileceği kaydedilmişti.

- Salgında "beşinci" dalga

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün kabine toplantısının ardından yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında, herkese hatırlatma dozu dahil tüm aşılarını yaptırmaları ve özellikle çocukların aşılanmasına hız verilmesi çağrısında bulunmuştu.

İşverenlerden çalışanlarından uygun olanları evlerinden çalışmaya yönlendirmesini isteyen Bennett, İsrail ekonomisi ve eğitimin olumsuz etkilenmemesi için önlemlerin şart olduğunu söylemişti.

Bennett, "Zaman daralıyor. Omicron ülkeye girdi ve toplumda yayılmaya başladı, rakamlar artıyor. Salgında beşinci dalganın İsrail'e geldiğini söyleyebiliriz. Bunu paniğe yol açmak için söylemiyorum. Bu aşamayı çoktan geçtik." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, yeni varyant nedeniyle kasım ayı sonundan itibaren yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Etiketler : İSRAİL KORONA Omicron
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