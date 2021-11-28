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28 Kasım 2021 Pazar 18:44:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 18:44:00

İsrail, nükleer müzakerelerde İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması niyetinden rahatsız

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, uluslararası güçlerin İran'ın nükleer programına ilişkin yürüttüğü müzakerelerde Tahran'a yönelik mali yaptırımların kaldırılması niyetinden rahatsız olduklarını söyledi.

Bennett, haftalık kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası müzakerelerin yakında başlayacağına işaret ederek, "İsrail, nükleer alanda kısıtlanmış denetimler karşılığında yaptırımların kaldırılması ve milyarlarca doların İran'a akmasına izin verilmesi niyetinden çok rahatsız. Bu, İran ile müzakere eden başta ABD olmak üzere, diğer ülkelere her biçimde ulaştırdığımız mesaj." dedi.

Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in bu haftaki İngiltere ve Paris ziyaretlerinde bu mesajı ileteceği bilgisini paylaşan Bennett, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasında güvenlik alanında mutabakat muhtırası zaptı imzaladığını ve iki ülkenin istihbarat, savunma sanayisi, ortak tatbikat gibi alanlarda iş birliğinin önünün açıldığını söyledi.

Bennett, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ülkede bir kişide görüldüğü ve bunun üzerine yabancıların ülkeye seyahatinin istisnai durumlar dışında durdurulduğunu hatırlattı.

Ülke içindeki önlemlerin gevşek tutulabilmesi için sınırları kapatma kararının alındığını ancak bunun kolay olmadığını belirten Bennett, yabancılara seyahatin durdurulmasından etkilenecek havacılık ve turizm gibi sektörlere destek için çalıştıklarını söyledi ve herkesten aşılarını yaptırmalarını, ebeveynlerden de çocuklarını aşılatmalarını istedi.

İsrail Başbakanı, Yahudilerin bu akşam başlayacak dini bayramı Hanuka'yı kutladı.

İsrail, gündemdeki Omicron varyantına karşı, yabancıların ülkeye girişinin istisnalar dışında yasaklandığını duyurmuştu. İsrail'e yurt dışından dönenler için yeni karantina önlemleri açıklanmıştı.

Etiketler : naftali bennett israil iran yaptırım
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