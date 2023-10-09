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09 Ekim 2023 Pazartesi 13:31:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 13:31:00

İsrail mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var

Kaynak: TRT Haber

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İsrail'in Cebaliye mülteci kampına düzenlediği hava saldırısı sonucu onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Cebaliye mülteci kampının İsrail'in hava saldırısıyla hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırı sonucu onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yasa dışı yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Etiketler : israil cibaliye mülteci kampı filistinli
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