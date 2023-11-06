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06 Kasım 2023 Pazartesi 00:12:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 00:12:00

İsrail muhalefeti, Gazze'deki esirlerin serbest kalması için tüm anlaşmaları destekleyecek

Kaynak: AA

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İsrailli muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak her türlü anlaşmayı destekleyeceklerini belirtti.

Yediot Ahronot Gazetesinin haberine göre, Lapid, İsrailli esirlerin ailelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Lapid burada yaptığı konuşmada, "muhalefetin, Gazze'de alıkonulan esirlerin geri dönmesini sağlayacak her türlü adımı ve anlaşmayı destekleyeceğini" aktardı.

Lapid, "Bu işi daha iyi yönetirdik demeyeceğiz ancak alıkonulanların (esirler) geri dönmesi gerekiyor ve onları geri getirmek de bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki esirler serbest bırakılmadıkça ateşkese gitmeyeceklerini bildirmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Etiketler : gazze esir filistin israil
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