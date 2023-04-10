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10 Nisan 2023 Pazartesi 08:21:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 08:21:00

İsrail, Mescid-i Aksa baskınında aşırı güç kullanımını kabul etti

Kaynak: AA

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İsrail basını, üst düzey bir yetkilinin, polisin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskını sırasında orantısız güç kullandığını itiraf ettiğini yazdı.

Times of İsrael adlı internet sitesinin haberine göre, İsrailli üst düzey bir yetkili, polisin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik şiddet uygulamasının "İsrail'e ciddi zarar verdiğini" kaydetti.

Yetkili, "Filistinlilerin camide silah depoladığı yönünde bir istihbarat alması nedeniyle, İsrail polisinin camiye girmekten başka bir seçeneğinin bulunmadığını" savundu.

Polisin Filistinlilere yönelik aşırı ve orantısız şiddet kullandığını kabul eden yetkili, İsrail'in "küresel imajının olay nedeniyle ciddi zarar gördüğünü" ifade etti.

- NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla iyice tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

Etiketler : Times of İsrael İsrail Mescid-i Aksa

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