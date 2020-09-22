İsrail medyasından itiraf: İsrail'in 10 yıldır Bahreyn'de ofisi var

İsrail medyasından itiraf: İsrail'in 10 yıldır Bahreyn'de ofisi vardı
Kaynak: AA
Geçtiğimiz günlerde imzalanan normalleşme anlaşması öncesinde, İsrail'in siyasi ve ekonomik adımlarını güçlendirmek amacıyla 10 yıldır Bahreyn'de bir ofisi olduğu bildirildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde, İsrail'in Körfez ülkesi Bahreyn'de 10 yıl önce bir ofis açtığı belirtildi.
Söz konusu ofisin İsrail'in bölgedeki siyasi ve ekonomik adımlarını güçlendirmek amacıyla açıldığı ifade edildi.
Habere ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
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