  • BIST
    1454.7
  • Dolar
    8,5459
  • Euro
    10,3814
  • Altın
    511,9220
İstanbul
16 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan bir ilk!
"15 Temmuz'da NATO nerdeydi?"
Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sona doğru: Panolar kaldırıldı, ön cephesi ortaya çıktı
Biden, Rusya'yı uyardı: Alexei Navalny ölürse ilişkiler zedelenir
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! Yakalanıp Türkiye'ye getirildi
Başkan Erdoğan-Biden zirvesinde dikkat çeken kitap
Dünyayı sarsan olayla ilgili açıklama yaptılar
YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'den çıkarılması için yardım istediler
Filistin'den BM'ye çağrı: İsrail'i durdurun
İdam edilen Japonya Başbakanı Tojo'nun külleri bulundu
İsrail medyası: Hamas'ın muhtemel roket saldırıları nedeniyle Demir Kubbe bataryaları takviye ediliy...
Irak, bölgesel sorunların çözümü için komşu ülkeleri Bağdat'ta bir araya getirecek toplantı çağrısı ...
Namibya soykırımı kurbanlarının torunları, Almanya ile yapılan tazminat anlaşmasının iptalini istedi
Dünyanın en zor yerlerinden birini Türkiye idare ediyor
Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı: Kuvvetli geliyor
NATO'da sıcak mesajlar
Parmağı için iki gün hastanede
Aşıyla sektör rahatlayacak
Kıyafetlerimi uzun yıllar giyerim
Kirli havuzlar hastalık saçıyor
Telefonunuzu sık düşürüyorsanız dikkat! Karpal tünel sendromu olabilir
Kene kabusu geri geldi
Sessiz pandemi sigara: Yılda 8 milyon kişi ölüyor
Stres nefes darlığına sebep olabilir
15 Haziran 2021 Salı 09:11:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 09:11:00

İsrail medyası: Hamas'ın muhtemel roket saldırıları nedeniyle Demir Kubbe bataryaları takviye ediliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail ordusunun, yarın Mescid-i Aksa çevresinde düzenlenmesi planlanan 'bayrak yürüyüşü' eylemine karşılık Gazze'den roket atılması ihtimali nedeniyle Demir Kubbe Savunma Sistemi bataryalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre İsrail ordusu, Hamas tarafından roket atılması endişesiyle ilave bataryalar konuşlandırdı.

Öte yandan, Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da yaptığı açıklamada, "bayrak yürüyüşünün, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için yeni bir savaşın ateşleyicisi" olacağını ifade etti.

Yeni İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev de "bayrak yürüyüşüne" dair açıklamasında, kararın ordu ve genel güvenlik yetkilileriyle değerlendirmelerin ardından verildiğini söylemişti.

- Aşırı sağcı İsraillilerin tartışmalı "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı İsrailliler, 10 Mayıs'ta İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümü nedeniyle Eski Şehir'de "bayrak yürüyüşü" yapmayı planlamıştı.

Kentteki gerginlik nedeniyle bu yürüyüşün güzergahı değiştirilmiş ve Eski Şehir'de Müslümanların yoğunlukta olduğu bölgelerden geçişe izin verilmemişti.

Bunun üzerine aşırı sağcı İsrailler, 10 Haziran'da "bayrak yürüyüşünü" Eski Şehir'de Müslümanların ağırlıkta olduğu bölgelerden geçecek şekilde yeniden yapmayı planlamış ancak İsrail polisi güzergaha onay vermemişti.

Tüm bu tartışmaların ardından İsrail Güvenlik Kabinesi, ülkedeki aşırı sağcıların 10 Haziran'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlemeyi planladığı "bayrak yürüyüşünün" 15 Haziran'da yapılacağını duyur

Etiketler : İSRAİL DEMİR KUBBE Aşırı sağcı İsrailliler
Fiko Mecnun'a yetişti

Fiko Mecnun'a yetişti
Kaan'ı koluna kazıttı

Kaan'ı koluna kazıttı
Çevre dostu Burcu!

Çevre dostu Burcu!
Her şey devletten beklemeyelim

Her şey devletten beklemeyelim
Şahmeran başlıyor

Şahmeran başlıyor
Tiyatro sahnesi için hazır

Tiyatro sahnesi için hazır
Bebek alışverişi

Bebek alışverişi
Hız tutkusundan vazgeçmiyor

Hız tutkusundan vazgeçmiyor
Yeni sezonda ekranda!

Yeni sezonda ekranda!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER