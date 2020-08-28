İsrail medyası açık açık yazdı: Olası bir çatışmada Türkiye kazanır
Kaynak: DHA
İsrail'in Jerusalem Post gazetesi Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir çatışmayı Türkiye'nin kazanacağını yazdı. Doğu Akdeniz'de artan gerilimin İsrail'i de etkilediği belirtildi.
İsrail medyasından Jerusalem Post, Doğu Akdeniz'de haklarını koruyan Türkiye'nin faaliyetlerini kaleme alan bir makale kaleme aldı.
Gazete makalesinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetleri sonucunda panikleyen Yunanistan'ın Türkiye karşısında şansı olmadığını ifade etti. Jerusalem Post, artan gerilime ilişkin yayınladığı haberde, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir çatışmada Türkiye’nin kazanacağını belirtti.
Avrupa Birliği’nin (AB) Yunanistan’a destek vermediğinin altını çizen gazete, Doğu Akdeniz’de artan gerilimin İsrail’i de etkilediğini öne sürdü.
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