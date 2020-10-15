  • BIST
    1180.43
  • Dolar
    7,9309
  • Euro
    9,2880
  • Altın
    485,3380
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Birçok suç kaydı olan oğlunu öldüren baba: Başkasına zarar vermesin diye yaptım
Başkan Erdoğan, YÖK heyetini kabul etti
Emine Erdoğan'ın İdlibliler için bağışladığı 50 ev teslim edildi
Yunanistan'da kamu çalışanları greve gitti
Merkel, sivil toplum temsilcileriyle internet üzerinden Kovid-19 ile mücadeleyi görüştü
İsrail Meclis Başkanı'ndan 'toprak karşılığı barış' ilkesi için 'maskaralık' nitelemesi
Koronavirüs AB Liderler Zirvesi'ni de vurdu! Ayrıldı...
Kiloları askere gitmesine engel olunca 3 ayda 60 kilogram verdi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gidiyor
İstanbul'da terör operasyonu! Şişli'de 7 zanlı gözaltına alındı
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Can Azerbaycan 6 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı
MSB: Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlık suçlarını tüm dünyaya duyuracağız
TSK, Yunanistan'a görünmez diyerek satılan denizaltıların görüntülerini paylaştı! Yunan basını şokta
"Yeni normalde Türkiye üretim üssü olacak"
Pınar Dura ile sorunlarını aşan Cem Özer aşka eldi
Mevlana Çarşısı Yıkılıyor, Büyük Dönüşüm Başlıyor
Youtube'dan flaş koronavirüs kararı! O videolar engellenecek
Dışişleri'nden işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına kınama
Üstüne 5 telefon hattı çıkarılan kadına dava!
İsrail televizyonu: ABD'nin ültimatomunun ardından Sudan İsrail'le normalleşme kararı aldı
Hakkari'de zehir tacirlerine operasyon: 49 kilo eroin ele geçirildi
15 Ekim 2020 Perşembe 18:09:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 18:09:00

İsrail Meclis Başkanı'ndan 'toprak karşılığı barış' ilkesi için 'maskaralık' nitelemesi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin, Arap Barış Girişimince benimsenen "toprak karşılığı barış" ilkesinin "maskaralık" olduğunu belirterek, istenilen toprakların Yahudi yurdu olduğunu ileri sürdü.

İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan normalleşme anlaşmasının onaylanması için düzenlenen oturum sırasında Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Toprak karşılığı barış ilkesi maskaralıktan başka bir şey değildir. Taraflardan birinin barışın sağlanması karşılığında diğer tarafa bedel olarak toprak verdiği anlaşmaya dayalı bir düzenleme tam bir maskaralıktır. Halkların kardeşliği ve karşılıklı yaşama arzusuyla hiçbir ilgisi olmayan bir düzenlemedir." dedi.

İsrail'in üzerinde kurulduğu ve 1967'de de tamamen işgal ettiği tüm tarihi Filistin topraklarının Yahudi yurdu olduğunu söyleyen Levin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "tavizsiz" duruşunu takdir ederek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır barışın tavizler yoluyla değil sadece metanetle, vatan topraklarını satmakla değil barışa yönelik ortak ve karşılıklı çıkar yoluyla sağlanacağına dair net bir politika üzerinde ısrar ettin. Uluslararası toplumdan çok küçük bir kesim buna inandı, bizim çoğunluğumuz bile bunun imkansız olduğuna inanıyordu. Tıpkı Siyonizmin başlardaki durumu gibi. İşte o imkansız olan, o hayal olan gerçeğe dönüştü."

Levin, Filistinlilerle bir uzlaşıya varma girişimlerinde başarısızlığa uğrandığını, çünkü uzlaşı çabalarının "toprak karşılığı barış" ilkesine dayandığını ileri sürdü.

İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, "toprak karşılığı barışı" yani 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER