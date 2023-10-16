İsrail, Lübnan'a topçu saldırısına başladı

Ordundan yapılan açıklamaya göre İsrail askerlerine Lübnan sınırında ateş açıldı.

Saldırıda ölen veya yaralanan asker olmadığı ifade edilirken, ateş açılan kaynağın topçu atışıyla vurulduğu aktarıldı.

Öte yandan, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Lübnan sınırına da yığınak yapmaya devam ediyor.

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre İsrail ordusu, Lübnan sınırı çevresine çok sayıda tank ve obüs sevk etti.

Sınıra yakın bölgelerde kontrol noktaları da oluşturan İsrail güçleri, gazetecilerin görüntü veya fotoğraf almasına ise izin vermiyor.



İsrail ordusu, Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki 28 beldede yaşayan sivillerin devletin karşıladığı turizm işletmelerine tahliye edileceğini açıklamıştı.

