İsrail, Lübnan'a topçu saldırısına başladı
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Lübnan sınırında askerlerine ateş açıldığını ve buna karşılık saldırının yapıldığı bölgeye topçu atışı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ordundan yapılan açıklamaya göre İsrail askerlerine Lübnan sınırında ateş açıldı.
Saldırıda ölen veya yaralanan asker olmadığı ifade edilirken, ateş açılan kaynağın topçu atışıyla vurulduğu aktarıldı.
Öte yandan, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Lübnan sınırına da yığınak yapmaya devam ediyor.
Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre İsrail ordusu, Lübnan sınırı çevresine çok sayıda tank ve obüs sevk etti.
Sınıra yakın bölgelerde kontrol noktaları da oluşturan İsrail güçleri, gazetecilerin görüntü veya fotoğraf almasına ise izin vermiyor.
İsrail ordusu, Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki 28 beldede yaşayan sivillerin devletin karşıladığı turizm işletmelerine tahliye edileceğini açıklamıştı.
- Netanyahu'dan İran'a: "İrademizi sınamayın"
- İsrail, Lübnan'a topçu saldırısına başladı
- Almanya, AB'ye bildirdi: O ülkelerin sınırlarında kontroller yapacak
- İran: Savaş diğer cephelere yayılma aşamasına yaklaştı
- PKK/YPG'li teröristlerin, Afrin'de cephe hattındaki SMO'ya saldırısında 3 kişi öldü
- Sembol ismin babası konuştu: 23 yıldır aynı sahne tekrarlanıyor