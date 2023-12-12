12 Aralık 2023 Salı 13:20:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 13:20:00
İsrail, Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi
Kaynak: AA
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail güçleri, birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail güçleri, birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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