Orduya talimat verdiler!

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17 Şubat 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 08:51:00

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu: İran insansız hava araçlarıyla olası saldırıya hazırlanıyor

Kaynak: AA

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İsrail'in, İran'ın insansız hava araçlarıyla olası saldırısına karşı hazırlık yaptığı bildirildi.

İsrail, İran'ın insansız hava araçlarıyla olası saldırısına hazırlanıyor.

orduya bağlı savunma kurumu İran'ın İHA'lı olası bir saldırısına hazırlık yapıyor, İran'ın bu yöndeki çabaları devam edecek.

Haberde, bunun Yemen'deki Husi isyancılara ve İran'la bağlantılı terör örgütlerine karşı Amerikan güçlerinin saldırılarına İsrail'in yardım ettiği yönünde İranlı yetkililerin iddialarından kaynaklandığı kaydedildi.

KAN, İran'dan iki gün önce İsrail topraklarına yönlendirilen iki İHA'nın Irak'ta düşürüldüğünü öne sürdü.

Üst düzey bir siyasi kaynaktan aktarılan bilgide, insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemenin oldukça kolay olduğu, dolayısıyla bu konuyla tüm imkanlar dahilinde ilgilendikleri, İsrail ve İran'ın birbirlerinin birinci derece düşmanı olduğu ifade edildi.

Etiketler : İSRAİL İRAN İHA SALDIRI
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