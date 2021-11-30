İsrail istihbaratında "Omicron" alarmı

İsrail istihbarat servisi Omicron enfektesi onaylanan vatandaşların telefon verilerine erişmek için, geçici bir yetkiye sahip. İstihbaratın bu yetkiyle, vakaları izleyeceği ve dinleyeceği tahmin ediliyor. İsrail istihbaratına, pandeminin ilk başlarında da benzer yetkiler verilmişti.

Acil Durum Yasası çerçevesini toplanan İsrail kabinesi Pazar günü, Omicron enfekte vakaların telefon verilerini erişim için oy çokluğu ile karar aldı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in bir sözcüsüne göre, İsrail parlamentosunun bu hafta yeni bir yasa çıkarması ve izni iki hafta daha uzatarak iki haftada bir yenilenmesinin önünü açması bekleniyor.

Hükümet ve destekçileri, yeni türün yayılmasını sınırlamak için test edilmesi ve karantinaya alınması gereken virüsün potansiyel taşıyıcılarını hızlı bir şekilde belirlemek için kararın gerekli olduğunu söyledi.

'NEREYE GİTTİĞİMİZİ BİLEN BİR AĞABEYE İHTİYACIMIZ VAR'

Profesörü Limor Yehuda, ülkenin önde gelen bir gazetesindeki makalesinde, "Nereye gittiğimiz hakkında bilgisi olan bir 'Ağabeye' ihtiyacımız olan bir noktaya geldik" dedi.

Eleştirmenler, hareketin vatandaşların özgürlüklerini ihlal ettiğini ve Yüksek Mahkemenin geçen mart kararına aykırı olduğunu söylüyor. Mahkeme daha sonra istihbarat servisinin telefon verilerini bu şekilde yalnızca öngörülen takip prosedürlerine uymayı reddeden kişileri izlemek için kullanabileceğine karar vermişti.

New York Times'ın haberine göre, insan hakları avukatı Gil Gan-Moore, "Başka hiçbir demokrasi, güvenlik hizmetlerini insanları izlemek için kullanmayı seçmedi" dedi. Gan-Moore, Şin Bet'in gözetim yetkisini yenilemenin "korkutucu, yasadışı bir karar" olduğunu vurguladı.