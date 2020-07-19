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19 Temmuz 2020 Pazar 00:01:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 00:01:00

İsrail, işgal altındaki Kudüs'te 2 Filistinli'ye evlerini yıktırdı

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İsrail yönetimi, işgal altındaki Kudüs'te bir Filistinli ile oğluna, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle evlerini yıktırdı.

Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kudüs Belediyesi, Filistinli Muhammed Ebu Turki ile oğluna, Kudüs'ün güneyindeki Cebel el-Mükebbir köyünde bulunan evlerini yıktırdı.

Evlerde 3'ü çocuk 10 Filistinlinin yaşadığı belirtilen açıklamada, İsrail belediyesinin inşa edildikleri tarihten bu yana evlere yüksek miktarlarda cezalar kestiği kaydedildi.

Kudüs'teki Filistinliler, yıkım kararı çıktığında evlerini kendileri yıkmak zorunda kalıyor. Yıkım işlemini İsrail güçlerinin yapması durumunda ise masraf çok yüksek oluyor.

İsrail haziran ayı başında da aynı köyde bir Filistinliye evini kendi elleriyle yıktırmıştı.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

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