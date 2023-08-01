İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El-Halil'de İsrail askerlerini hedef alan bir bıçaklı saldırı girişimi yaşandığı belirtildi.

İki İsrail askerinin sorgulamak için yanına yaklaştığı bir Filistinlinin, askerlere bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen açıklamada, askerlerin ateş açarak Filistinli kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin olayda zarar görmediği kaydedildi.

İsrail ordusu, olayın ayrıntılarına ve Filistinli şahsın kimliğine ilişkin ayrıntı vermezken, yol kenarında yerde duran ve saldırıda kullanıldığı iddia edilen bir bıçağın fotoğrafını paylaşmakla yetindi.