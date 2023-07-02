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02 Temmuz 2023 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 08:15:00

İsrail ile Suriye arasında hava saldırısı gerilimi

Kaynak: TRT Haber

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İsrail ile Suriye arasında hava saldırısı gerilimi yaşanıyor. İsrail, Suriye'den topraklarına doğru bir uçaksavar füzesi fırlatıldığını duyurdu. Suriye de İsrail'in, Humus şehrinde bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Suriye topraklarından İsrail'e bir uçaksavar füzesinin fırlatıldığı, füzenin havada patladığı belirtildi.

Olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Suriye'deki haber ajansı SANA ise, Humus kentinin çevresindeki bazı noktaların İsrail hava saldırısına maruz kaldığını duyurdu.

Saldırıların hava savunma sistemi tarafından engellendiği aktarıldı.

Etiketler : israil suriye hava saldırısı
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