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09 Ocak 2024 Salı 16:31:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 16:31:00

İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile sınırda yaşanan çatışmalarda, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hasan İsmail ve Muhammed Nasr adındaki 2 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 157'ye yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Etiketler : Hizbullah Lübnan İsrail
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