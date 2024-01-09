İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hasan İsmail ve Muhammed Nasr adındaki 2 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 157'ye yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.