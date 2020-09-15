İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki utanç verici anlaşma imzalandı

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile kirli ittifakını resmiyete döken sözde normalleşme anlaşması Beyaz Saray'da imzalandı. Filistinliler, tepki olarak bir günlük ulusal yas ilan edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile kirli ittifakını Beyaz Saray'da resmiyete döktü.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 ya da 6 ülkenin daha İsraille normalleşme anlaşması yapabileceğini söyledi.

Filistinliler ulusal yas ilan edilmesi çağrı yaptı

Filistin ise, Arap ülkelerinin İsrail ile kirli ittifakına tepkili. Gazze ve Batı Şeria'da düzenlenen protestolara çok sayıda Filistinli katıldı.

Filistin Halk Direnişi Birleşik Komutanlığı, bir günlük ulusal yas ilan edilmesi çağrısı yaptı.

15 Eylül'ün "halk ayaklanması" günü kabul edilmesini istedi.