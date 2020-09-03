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03 Eylül 2020 Perşembe 23:01:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 23:01:00

İsrail ile BAE arasında kargo uçağı seferleri başlıyor

Kaynak: AA

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İsrail ve BAE arasında kargo uçağı seferlerinin 16 Eylül'de başlayacağı açıklandı.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında kargo uçağı seferlerinin 16 Eylül'de başlayacağı açıklandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al'ın BAE'ye yönelik haftalık kargo uçağı seferleri düzenlemeye başlayacağını ve ilk seferin 16 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

İsrail hava yolu şirketinden yetkililer, kargo uçaklarının çarşamba günleri Tel Aviv'den havalanacağını ve cuma günleri BAE'den Tel Aviv'e döneceğini belirtti.

Uçakların tarım ürünleri ve teknik ekipman taşıyacağını kaydeden yetkililer, bu yolla iki ülke arasındaki ticaretin gelişeceğini ve Asya ülkelerinden İsrail'e mal nakliyatında BAE'nin istasyon vazifesi göreceğini ifade etti.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilk ticari uçuş 31 Ağustos'ta gerçekleşmiş, Suudi Arabistan yönetimi ise tarihte ilk kez İsrail hava yollarına ait uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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