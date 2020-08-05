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05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:47:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:47:00

İsrail Hayfa'da 'Beyrut' benzeri felaketten korkuyor

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İsrailliler, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen dev patlamanın bir benzerinin büyük kimyasal madde depolarının bulunduğu Hayfa limanında meydana gelmesinden endişe ediyor.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel, yerel 103 FM radyosuna yaptığı açıklamada, “Bizim Hayfa limanındaki tehlikeli kimyasal maddeleri kaldırmamız lazım.” dedi.

Gamilel, 5 yıl içerisinde bu maddelerin kaldırılması ve 5 yıl da bu bölgenin temizlenmesini içeren bir plana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İsrail’in Kanal13 televizyonu gazetecilerinden Eli Levi de aynı radyoya yaptığı açıklamada, “Beyrut’ta yaşananları izleyenler burada, bunların Hayfa’da da olabileceğini anlar.” dedi.

Levi, devasa yakıt tanklarının yanı sıra, limanda brom ve amonyak tanklarının da yer aldığına dikkati çekti.

Öte yandan İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin Hayfa Çevre Araştırmaları Merkezi’ne dayandırdığı haberine göre, Hayfa limanındaki fabrikalarda 1500 tehlikeli alan ile 800 çeşit tehlikeli kimyasal madde bulunuyor.

Haberde, Lübnan’da meydana gelen olayın, tehlikeli maddelerin yerleşim yerlerinin yakınlarında yer almasının ne kadar riskli olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, bunun patlamaya ve yangına müsait fabrikaların bir önce kapatılması gerektiğine vurgu yapıldı.

İsrail meclisindeki İçişleri ve Çevre Komisyonu Başkanı Miki Haimovich de Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, İsrail’in Beyrut’ta meydana gelen patlamadan ciddi şekilde rahatsızlık duyması gerektiğini belirterek, Hayfa limanındaki petro-kimya fabrikalarının kapatılması için bir planın hazırlanması gerektiği çağrısında bulundu.

Jerusalem Post'a göre, 2017 yılı itibarıyla Hayfa limanında 12 bin ton amonyak bulunuyor.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah 2016'da yaptığı açıklamada, İsrail’i Hayfa’daki amonyak depolarını vurmakla tehdit ederek, “Bir füzenin bu depolara düşmesi, nükleer bomba etkisi yaratacaktır.” demişti.

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