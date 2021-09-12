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12 Eylül 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 18:00:00

İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

Kaynak: AA

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İsrail, Yahudi bayramları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanların girişine kapattı.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne, Yahudi bayramları nedeniyle haremin yarın geceye kadar Müslüman cemaate kapalı olduğunu belirtti.

Suneyne, camiyi kapatan İsrail güçlerinin, Müslüman cemaatin yanı sıra cami görevlileri ve Vakıflar Bakanlığı personelinin de hareme girişine izin vermediğini ifade etti.

İsrail güçlerinin ayrıca El-Halil kentindeki Eski Şehir beldesine girişleri de kısıtladığını aktaran Suneyne, buraya gelecek Filistinlilerin yoğun askeri önlemlere maruz bırakıldığını ekledi.

Suneyne, yalnızca Eski Şehir'de ikamet edenlerin giriş çıkışlarına izin verildiğini söyledi.

İsrail makamları, 6 Eylül'de başlayıp 27 Eylül'e kadar süren Yahudi bayramları nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'ni belirli sürelerde kapatıyor. Bu süreçte Harem-i İbrahim Camisi yalnızca Yahudilerin ayinlerine tahsis ediliyor.

EN KUTSAL DÖRDÜNCÜ CAMİ KABUL EDİLİYOR

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve eşine ait kabirler, Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken diğerleri Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Harem-i İbrahim Camisi, fanatik Yahudi Baruch Goldstein'in 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

Etiketler : israil cami müslüman yahudi bayramı
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