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20 Temmuz 2020 Pazartesi 07:34:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 07:34:00

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için uluslararası koruma talebi

Kaynak: AA

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Gazze'deki Filistinli gruplar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için uluslararası koruma sağlanmasını istedi.

Filistinli grupların büyük kısmını bünyesinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kızılhaç Komitesi, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler ofislerine birer yazı gönderildi.

Komite tarafından gönderilen yazıda, İsrail Hapishaneler İdaresinin, tutuklulara yönelik kasıtlı tıbbi ihmalde bulunduğu ve saldırılarına devam ettiği belirtildi.

"İsrail, virüs taşıyan İsrailli asker, doktor, subay ve tutukluları, Filistinli tutuklularla temas kurmaları için hapishanelere salıyor." ifadesine yer verilen yazıda, Hapishaneler İdaresi'nin, Filistinlilerin uzman doktorlar tarafından muayene edilmesine ve koğuşlarının dezenfekte edilmesine izin vermediği kaydedildi.

Kovid-19'a yakalandığı açıklanan Filistinli tutuklu Kemal Necib Ebu Vaar'ın tıbbi ihmal sonucu vefat ettiğine değinilen yazıda, uluslararası toplumdan "Filistinli tutuklulara uluslararası koruma sağlanması, hasta ve yaşlı tutukluların şartsız salıverilmesi için İsrail'e baskı uygulanması" istendi.

İsrail'de, Kovid-19 kaynaklı 400 can kaybı, 49 bin 204 vaka bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 365'i idari tutuklu, 160'ı çocuk, 41'i kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.

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