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04 Şubat 2023 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 11:30:00

İsrail güçleri ocak ayında Filistinlilere yönelik 3 bin 500'den fazla ihlal gerçekleştirdi

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin, Filistinlilere yönelik 3 bin 532 hak ihlalinde bulunduğu, 8'i çocuk 35 kişiyi öldürdüğü Ocak 2023, son 8 yılda kayda geçen en kanlı ay oldu.

Filistinli STK'lardan "Filistin Bilgi Merkezi"nin yayımladığı rapora göre, Yahudi yerleşimcilerin ve İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik işlediği suç ve hak ihlalleri, ocak ayında ciddi artış gösterdi.

İsrail güçleri, 2023'ün ilk ayında, biri yaşlı bir kadın ve 8'i çocuk olmak üzere 35 Filistinliyi öldürdü, 342'sini de yaraladı.

Toplam 568 tutuklamanın kayda geçtiği ocak ayında, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler Filistinlilere yönelik 3 bin 532 hak ihlalinde bulundu.

Ocak ayında Yahudi yerleşimciler, 17 kaçak yerleşim faaliyeti yürütürken 319 saldırı gerçekleştirdi. Filistinlilere ait 40 evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığı ocak ayında, ayrıca 154 eve de baskın yapıldı.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, aralarında ticari işletmeler ve tarım tesisleri olmak üzere Filistinlilere ait 290 yapıyı yıktı ve 40'ına da el koydu.

Bu dönemde, ibadethanelere yapılan saldırı sayısı 29'a, kapatılan yol ve bölge sayısı 38'e, Kudüs ve Batı Şeria'da sabit ve geçici bariyerlerin sayısı da 511'e ulaştı.

Filistinlilere yönelik en çok ihlal, 894 ile Nablus, 462 ile Kudüs ve 438 ile Ramallah'ta gerçekleşti.

Rapora göre Ocak 2023, Filistinliler için 2015'ten bu yana "en kanlı ay" olarak kayda geçti.

İSRAİL'İN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK GECE GÖZALTILARI

İsrail merkezli "HaMoked İnsan Hakları Örgütü", yayımladığı raporda geçen yıl çok sayıda reşit olmayan Filistinlinin, İsrail güçlerinin sorgulamak, korku ve gözdağı vermek amacıyla evlerine düzenlediği gece baskınlarıyla gözaltına alındığını bildirdi.

HaMoked'in gece gözaltı uygulamasını daha önce yargıya taşıdığı belirtilen raporda, İsrail güçlerinin bu uygulamaya devam ettiği ve ilk yöntem olarak bunu kullandığı vurgulandı.

Raporda, geçen yıl, yaşları 13 ile 17 arasında değişen 125 Filistinlinin, ailelerine tebligat gönderilmeden evlerine düzenlenen şiddetli gece baskınlarına ve gözaltılara maruz kaldığı kaydedildi.

Evlerinden elleri kelepçeli, gözleri bağlı çıkarılan reşit olmayan Filistinlilerin, kendilerine refakat eden kimse olmadan karakol veya sorgu merkezlerine götürüldüğü ve kendilerine ciddi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldığı aktarıldı.

Ayrıca, çoğu kez çocuk yaştaki Filistinlilerin ve ailelerinin, gece baskınlarında İsrail güçleri tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığına raporda yer verildi.

Doktor teşhislerine de işaret edilen raporda, gece gözaltılarına şahit olan küçük çocuklarda, "yalnız uyuyamama, gece alt ıslatma" gibi travma sonrası belirtilerin baş gösterdiği yer aldı.

Raporda ayrıca "İsrail'in sorgulamak için aranan Filistinli çocuklara yönelik davranışı, uluslararası yasal yükümlülüklerinin ciddi bir ihlalidir. İsrail, çocuklara yönelik gece gözaltına alma uygulamasına derhal son vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : filistin israil hak ihlali
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