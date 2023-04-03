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03 Nisan 2023 Pazartesi 17:15:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 17:15:00

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'ta 2 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Görgü tanıkları, Nablus'un Eski Şehir bölgesi ve El-Mahfiyye Mahallesi'ne baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktığını aktardı.

Çatışmaların ardından İsrail güçlerinin bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Öte yandan Nablus merkezli Filistinli direniş grubu "Aslanların İni", yaptığı yazılı açıklamada, silahlı direnişçilerin İsrail güçlerinin baskınına ateş açarak ve el yapımı patlayıcı kullanarak karşılık verdiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise baskının, İsrail askerleri, özel kuvvetleri ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından düzenlendiği belirtildi. Baskında, 25 Mart'ta Nablus'a bağlı Huvvara beldesinde düzenlenen ve 2 İsrail askerinin yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen kişiye yardım eden iki Filistinlinin hedef alındığı ifade edildi.

Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktığı bilgisi verilen açıklamada, bazı Filistinlilerin isabet aldığı kaydedildi. Açıklamada ölü sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun açıklamasında ayrıca gece saatlerinde Batı Şeria'nın Vadi Siman beldesine düzenlenen bir diğer baskında Filistinli direnişçi gruplarına mensup olduğundan şüphelenilen bir Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve baskınlarında yılbaşından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 Filistinli öldürüldü.

Etiketler : israil batı şeria filistinli öldürdü

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