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10 Eylül 2021 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 15:00:00

İsrail güçleri hapisten kaçan Filistinli tutukluların yakınlarını gözaltına almaya devam ediyor

Kaynak: AA

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İsrail güçleri, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesinden kaçan 6 Filistinli tutuklunun yakınlarını gözaltına almayı sürdürüyor.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Arraba ve Bir el-Başa beldelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda, tünel kazarak hapishaneden kaçan Filistinli tutukluların 5 akrabasının gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail güçleri, 8 Eylül'de de yine hapisten kaçan Filistinli tutukların 5 yakınını gözaltına almıştı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, El Halil kentinde 2 Filistinli çocuğun İsrail güçlerince gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail güçleri, tünel kazarak Gilboa Hapishanesinden kaçan 6 Filistinli tutukluyu bulmak için 6 Eylül'den bu yana Cenin kenti başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor.

Etiketler : filistinli israil tutuklu hapishane
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