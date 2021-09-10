İsrail güçleri hapisten kaçan Filistinli tutukluların yakınlarını gözaltına almaya devam ediyor
Kaynak: AA
İsrail güçleri, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesinden kaçan 6 Filistinli tutuklunun yakınlarını gözaltına almayı sürdürüyor.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Arraba ve Bir el-Başa beldelerine baskın düzenlediği belirtildi.
Baskınlarda, tünel kazarak hapishaneden kaçan Filistinli tutukluların 5 akrabasının gözaltına alındığı ifade edildi.
İsrail güçleri, 8 Eylül'de de yine hapisten kaçan Filistinli tutukların 5 yakınını gözaltına almıştı.
Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, El Halil kentinde 2 Filistinli çocuğun İsrail güçlerince gözaltına alındığı kaydedildi.
İsrail güçleri, tünel kazarak Gilboa Hapishanesinden kaçan 6 Filistinli tutukluyu bulmak için 6 Eylül'den bu yana Cenin kenti başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor.
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