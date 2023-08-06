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06 Ağustos 2023 Pazar 18:29:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 18:29:00

İsrail güçleri, bir araca ateş açarak, 3 Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA

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İsrail güçleri, Cenin kenti yakınlarındaki Arraba beldesinde bir araca ateş açarak, 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail Ordu Sözcülüğünden konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "Cenin yakınlarında bir terör hücresinin çökertildiği" ifade edildi.

Açıklamada İsrail askerlerinin ateş açtığı araçta hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişinin olduğu öne sürülerek araçtakilerin öldüğü aktarıldı.

Öldürülen Filistinlilerin saldırı hazırlığında olduğu ve arabada bir otomatik tüfek bulunduğu da iddia edildi.

Filistin medyasında ise İsrail askerlerinin öldürülen Filistinlilerin naaşlarını ve aracı alıkoyduğu belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sivil araçlardan inen İsrail askerlerinin bir araca yoğun şekilde ateş açtığı görüldü.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de dün düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

Saldırıyı düzenleyen ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden olduğu açıklanan 27 yaşındaki Filistinli de olayın ardından İsrail güçlerince vurularak öldürülmüştü.

Etiketler : israil israil-filistin filistin
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