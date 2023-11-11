İsrail güçleri Beyt Lahya ve Nusayrat Mülteci Kampı bombardımanında 13 Filistinliyi öldürdü
Kaynak: AA
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesi ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda iki evi hedef aldığı hava saldırılarında 13 Filistinliyi öldürdü.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Bedevan ailesinin evini bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.
İsrail savaş uçakları Beyt Lahya beldesinde de bir Filistinlinin evini hedef aldı. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu yıkılan evin enkazında 7 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı. Onlarca kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı enkazda halen kayıplar bulunuyor.
Ayrıca Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Huda Camisi'nin arkasında bunulan bir grup Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde birçok bölgeyi bombalamaya devam etmesi nedeniyle, ambulanslar yaralıları ve ölenlerin naaşlarını taşımakta büyük zorluk yaşıyor.
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