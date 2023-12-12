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İsrail güçleri Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi
12 Aralık 2023 Salı 08:15:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 08:15:00

İsrail güçleri Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi

Kaynak: AA

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail güçlerine, baskında buldozerler eşlik etti.

İsrail kuvvetleri, Cenin kentine çeşitli yönlerden baskın düzenlerken, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Bölgedeki bazı mahalleleri kuşatma altına alan İsrail güçleri, Cenin Devlet Hastanesi ile er-Razi ve el-Amal hastanelerinin acil girişlerinin önüne yerleştirildi.

Baskında buldozerler, kampın altyapı sistemlerini ve Filistinlilere ait mülkleri tahrip etti.

Görgü tanıklarına göre, ordu güçleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışma çıktı, zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine de baskınlar düzenlediği kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış yaşanıyor.

7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te, İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 275 Filistinli hayatını kaybetti.

Etiketler : israil batı şeria cenin baskın
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