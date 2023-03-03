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03 Mart 2023 Cuma 00:57:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 00:57:00

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

Kaynak: AA

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Filistinli bir diğer çocuk da göğsüne isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 2 Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya bağlı Azzun beldesinin doğu girişine baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin saldırısında sırtından gerçek mermiyle vurulan 15 yaşındaki Muhammed Nidal Selim yaşamını yitirirken, başka bir çocuk ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandı. İsrail güçleri Filistinli bir genci de gerçek mermiyle elinden yaraladı.

Bununla birlikte 2023'ün başından bu yana işgal altındaki topraklarda İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 68'e yükseldi.

Etiketler : İsrail güçleri Filistin Batı Şeria

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