İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü, 13'ünü yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin kentine yönelik hava saldırısı sonucu Filistinli 3 vatandaşın yaşamını yitirdiği, üçü ağır 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Cenin'de Filistinlilere ait bir evi 3 füzeyle hedef aldı.

İsrail ordusu da söz konusu hava saldırısının ardından iş makineleri eşliğinde kente baskın yaptı ve Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.

Görgü tanıkları da kampa baskın yapan İsrail güçlerinin, Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zebidi'nin ailesine ait evi kuşattığı bilgisini paylaştı.

İsrail savaş uçaklarının Cenin Mülteci Kampı'nı bir süre vurmaya devam ettiğini belirten görgü tanıkları, İsrail ordusunun bölgeye ayrıca takviye gönderdiğine işaret etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de saldırıda ölenlerden birinin 21 yaşındaki Semih Firas Ebu el-Vefa olduğu aktarıldı.

İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı baskınında Filistinlilere ait bazı evleri kuşattığı bilgisinin yer aldığı haberde, askerlerin yaralıları almaya çalışan ambulanslara engel olduğu ifade edildi.

İsrail uçakları da çıkış girişlere kapatılan Cenin Mülteci Kampı'nın semalarında yoğun uçuşlar yaptı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Cenin'de "düşman altyapısının hedef alındığı" ifade edildi.

Ordu ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) "kamptaki Filistinli grupların birleşik operasyon noktasını" hedef aldığı savunulan açıklamada, söz konusu birleşik operasyon noktasının "Cenin Tugayı" olarak anıldığı ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, "Cenin Mülteci Kampı'nı savunma savaşına birlikte omuz omuza giriyoruz." denildi.