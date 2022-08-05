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05 Ağustos 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 18:00:00

İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü

Kaynak: AA

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında biri 5 yaşında çocuk 4 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İslami Cihad Hareketinin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi ve 3 kişinin daha öldürüldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını belirtti.

Yediot Ahronot gazetesine konuşan İsrailli bir ordu yetkilisi, Gazze Şeridi'ne saldırıda İslami Cihad üyesi 15 kişinin öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurduğunu açıkladı.

Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail cephesinde de Gazze Şeridi çevresindeki 80 kilometreye kadar uzanan alanda "özel durum" ilan edildiği belirtildi.

Sosyal medyada, Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

İSLAMİ CİHAD YÖNETİCİSİNİN GÖZALTINA ALINMASI OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

İsrail askerleri, 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad Hareketinin yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.

Etiketler : israil gazze saldırı islami cihad hareketi
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