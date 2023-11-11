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İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Endenozya Hastanesi'nin yakınını bombaladı
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11 Kasım 2023 Cumartesi 01:55:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 01:55:00

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Endenozya Hastanesi'nin yakınını bombaladı

Kaynak: AA

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İsrail, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde bulunan Endenozya Hastanesi'nin yakınını bombaladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin yakınına şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : İsrail abluka gazze filistin israil
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