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14 Ekim 2023 Cumartesi 09:18:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 09:18:00

İsrail Gazzelilere 10.00 -16.00 arasında güvenli geçiş izni verecek

Kaynak: TRT Haber

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İsrail, 10.00-16.00 saatleri arasında Gazzelilerin güneye iki ana yol üzerinden güvenli geçişine izin verecek.

İsrail, 10.00-16.00 saatleri arasında Gazzelilerin güneye iki ana yol üzerinden güvenli geçişine izin verecek.

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Etiketler : israil gazzeli geçiş
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