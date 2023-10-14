14 Ekim 2023 Cumartesi 09:18:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 09:18:00
İsrail Gazzelilere 10.00 -16.00 arasında güvenli geçiş izni verecek
Kaynak: TRT Haber
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İsrail, 10.00-16.00 saatleri arasında Gazzelilerin güneye iki ana yol üzerinden güvenli geçişine izin verecek.
İsrail, 10.00-16.00 saatleri arasında Gazzelilerin güneye iki ana yol üzerinden güvenli geçişine izin verecek.
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