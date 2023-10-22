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22 Ekim 2023 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 13:00:00

İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 31 camiyi tamamen yıktı

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 camiyi daha yıkmasıyla, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda yıkılan camilerin sayısı 31'e yükseldi.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İsrail'in 5 camiyi daha tamamen yıktığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana tamamen yıkılan camilerin sayısı 31'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı dün, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktığını açıklamıştı.

Bombardımanda Vakıflar Bakanlığı binası, ona bağlı Kur'an-ı Kerim Radyosu binası, Rum Ortodoks Kilisesi gibi bazı sivil noktaların hedef alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu saldırılarda Bakanlık çalışanlarından 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu bilgisi verilmişti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 18 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Etiketler : israil gazze cami
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