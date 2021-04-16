Katilden Ramazan günü saldırı!

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16 Nisan 2021 Cuma 10:59:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 10:59:00

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi.

Bölgede bulunan AA muhabiri, İsrail ordusunun Gazze'ye gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

İsrail ordusu tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir füzeye karşılık savaş uçakları ve helikopterlerin Gazze'yi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki bir cephane imalathanesi, silah sevkiyatında kullanılan bir tünel ve Hamas'a bağlı bir askeri bölgenin hedef alınan yerler olduğu kaydedildi.

Etiketler : israil terör devleti saldırı gazze ramazan
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