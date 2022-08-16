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16 Ağustos 2022 Salı 11:10:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 11:10:00

İsrail, Gazze açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığı belirtildi.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ayyaş, İsrail donanmasına ait güçlerin, Gazze'nin kuzey açıklarındaki 4 balıkçıyı takip ederek üzerlerine ateş açtıktan sonra gözaltına aldığını belirtti.

Filistinli balıkçıların İsrail'in belirlediği avlanma mesafesini aşmadığına dikkati çeken Ayyaş, 2 tekneleriyle birlikte 4 balıkçının İsrail güçleri tarafından Aşdod Limanına götürüldüğünü kaydetti.

Ayyaş, gözaltı sırasında balıkçılardan yaralanan olmadığını da ifade etti.

İsrail ordusundan söz konusu olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistin Tarım Bakanlığına göre 4 bine yakın balıkçının yer aldığı Gazze'de balıkçılık önde gelen geçim kaynaklarından biri olarak biliniyor.

İnsan hakları raporlarına göre, İsrail'in diğer ihlallerine ek olarak Gazze'deki balıkçılar, sık sık gözaltı ve teknelerine el konulma eylemlerine maruz kalıyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki balıkçıların avlanma mesafesini sık sık düşürüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket etme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Etiketler : israil gazze balıkçı gözaltı
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