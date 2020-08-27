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27 Ağustos 2020 Perşembe 00:02:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 00:02:00

İsrail gazetesi: ABD, Çin ile ilişkilerini soğutması için İsrail'e baskı yapıyor

Kaynak: AA

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ABD yönetiminin, İsrail'e, İran'a verdiği destek nedeniyle Çin ile olan ilişkilerini soğutması için baskı yaptığı bildirildi.

İsrail'in Walla News gazetesinde yer alan haberde, 24 Ağustos Pazartesi Batı Kudüs'ü ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Tel Aviv ile Pekin arasındaki ilişkilerin de ele alındığı belirtildi.

Pompeo'nun Netanyahu'ya Çin ile olan ilişkilerin soğutulması ve İsrail'deki Çinli firmaların yapacağı yatırımların kısıtlanması için baskı yaptığı ifade edildi.

Pekin yönetiminin İran ile stratejik ortaklık anlaşması imzalamayı amaçladığına vurgu yapan Pompeo'nun bu nedenle İsrail'in, Çin ile olan ilişkilerine mesafe koyması gerektiğini dile getirdiği kaydedildi.

ABD yönetimi, Çinli firmaların İsrail pazarında payını giderek artırması nedeniyle duyduğu rahatsızlığı daha önce de Tel Aviv yönetimine iletmişti.

Bunun üzerine İsrail, Ekim 2019'da ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için yeni bir komisyon kurulmasını kararlaştırmıştı.

Her ne kadar komisyonun ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için kurulduğu ifade edilse de İsrail basını asıl hedefin Çin'den gelecek yatırımlar olduğunu yazmıştı.

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