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26 Eylül 2020 Cumartesi 00:26:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 00:26:00

İsrail, Filistinli şehidin naaşını bir sene sonra teslim etti

Kaynak: AA

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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında şehit ettiği Filistinli kadının naaşını yaklaşık bir yıl sonra ailesine teslim etti.

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi Sözcüsü Selva Hamad, işgalci İsrail yönetiminin Filistinli Nayife Keabine'nin cenazesini Batı Şeria'nın Eriha kentinde yaşayan ailesine teslim ettiğini söyledi.

Hamad, İsrail yönetiminin halen 66 Filistinli şehidin naaşını alıkoyduğunu aktardı.

İsrail'in bazı Filistinlilerin cesetlerini halen morglarda tuttuğunu kaydeden Hamad, bazılarını ise yakınlarına haber vermeden Rakamlar Mezarlığı'na defnettiğini ifade etti.

İSRAİL ASKERLERİ SAĞLIK MÜDAHALESİNE DE İZİN VERMEMİŞTİ

Filistinli Nayife Keabine, 18 Eylül 2019'da Kalendiya askeri kontrol noktasında İsrail askerlerinin açttığı ateş sonucu şehit edilmişti. İsrail askerleri sağlık görevlilerinin Keabine'ye müdahelesine izin vermemiş ve Filistinli kadın kan kaybından hayatını kaybetmişti.

İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor. Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi'ne göre İsrail tarafından 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde şehit edilen 254 Filistinlinin naaşı Rakamlar Mezarlığı'nda tutuluyor.

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