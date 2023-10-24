İsrail duyurdu: Suriye'den iki roket atıldı
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Suriye topraklarından iki roket atıldığını açıkladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarından atılan roketler nedeniyle işgal altındaki Golan Tepelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Atılan roketlerin ikisinin de boş araziye düştüğü aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun roketlerin atıldığı bölgeyi topçu saldırısıyla vurduğu kaydedildi.
- Macron'dan Gazze için 'insani ara' çağrısı
- AB liderleri enflasyondan endişeli
- Astana'da bir caddeye "Anadolu" ismi verildi
- D-8 ülkeleri "Gazze Şeridi'ndeki insanlık suçlarının durdurulması" çağrısı yaptı
- "Türkiye geçtiğimiz yüzyılda gelişti, ileri ve etkili bir devlet haline de geldi"
- Filistin tepkisi: Susturulmayacağım