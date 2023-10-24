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24 Ekim 2023 Salı 21:27:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 21:27:00

İsrail duyurdu: Suriye'den iki roket atıldı

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Suriye topraklarından iki roket atıldığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarından atılan roketler nedeniyle işgal altındaki Golan Tepelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin ikisinin de boş araziye düştüğü aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun roketlerin atıldığı bölgeyi topçu saldırısıyla vurduğu kaydedildi.

Etiketler : israil ordusu roket saldırısı suriye
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