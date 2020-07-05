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05 Temmuz 2020 Pazar 18:03:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 18:03:00

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan 'ilhak planı' uyarısı

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İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'nin ilhak edilmesi planının uygulanmasından önce siyasi, hukuki ve güvenlikle ilgili değerlendirme yapılması gerektiğini bildirdi.

Maariv gazetesinin düzenlediği toplantıda konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, , ilhakın gerçekleşmesi durumunda gerilimin tırmanabileceği, Ürdün ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin zedelenebileceği uyarısında bulundu.

"Herhangi bir karar almadan önce siyasi, hukuki ve güvenlikle ilgili durum değerlendirmelerinin göz önüne alınmasını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullanan Ashkenazi, kararın ancak bunun ardından alınabileceğini söyledi.

Söz konusu planın, uygulanması durumunda İsrail'in Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüyle (OECD) ilişkilerine yapacağı etkiyi de değerlendiren Ashkenazi, "Bu, siyasi bir örgüt olmadığı gibi, Avrupa Konseyi de değil. Bu, sadece ülkeler arasında ekonomik iş birliği sağlayan bir örgüt ve buna üyeliğimizin ilhak nedeniyle riske gireceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

SAVUNMA BAKANI GANTZ'DAN İSTİŞARE ÇAĞRISI

İsrail Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ise İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) verdiği demeçte, ilhak planıyla ilgili "kutsal" bir tarih söz konusu olmadığını yineledi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilhak için belirlediği 1 Temmuz'un geride kaldığını hatırlattı.

Gantz, İsrail'in güvenliğinin sağlanması için ilhak planı hayata geçirilmeden önce Filistinliler ve komşu ülkelerle istişare etmek gerektiğini vurguladı.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ertelendiğini belirtmişti. Plana son halinin verilmesi için İsrailli ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.

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