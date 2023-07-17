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17 Temmuz 2023 Pazartesi 16:58:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 16:58:00

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in, gizlice bir İslam ülkesi lideriyle görüştüğü iddia edildi

Kaynak: AA

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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, Kenya'da, ismi zikredilmeyen bir İslam ülkesinin lideriyle gizlice bir araya geldiği öne sürüldü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Cohen'in Kenya'da görüştüğü lider, ülkesinin isminin açıklanmamasını talep etti.

Cohen, bugün İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet'e yaptığı açıklamada, "İsrail'in; Nijer, Mali ve Moritanya dahil olmak üzere pek çok Afrika ülkesiyle ilişkileri normalleştirmek için görüşmeler yaptığını" ifade etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada ise Cohen'in, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye bir ziyaret gerçekleştirdiği, Kenyalı mevkidaşı (Alfred Mutua) ve diğer Afrikalı liderlerle bir araya geldiği belirtilmişti.

Görüşmelerde, İsrail ile Kenya ve Afrika kıtası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve diğer Afrika ülkeleriyle barış çemberinin genişletilmesinin ele alındığı ifade edilmişti.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İsrail'in Afrika'nın doğusundaki müttefiki Kenya'nın, İsrail'le normalleşme çemberinin genişlemesine yardım ettiği, Tel Aviv yönetiminin Afrika Birliği'ndeki varlığını desteklediği aktarılmış ve Cohen'in, "Nairobi'ye yapılan ziyaretin, İran'ın kıtadaki nüfuz alanını genişletme çalışmaları dikkate alındığında bölgesel ve stratejik ehemmiyeti haiz olduğu" yönündeki sözlerine yer verilmişti.

Cohen'in ayrıca "Kenya ile tarım, turizm ve internet alanlarında ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini" söylediği aktarılmıştı.

Etiketler : Eli Cohen İsrail Dışişleri Bakanı gizli görüşme İslam ülkesi lideri Kenya diplomasi uluslararası ilişkiler
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