"Bu zor günlerde Türkiye ve Türk halkıyla dayanışmaya devam edeceğiz"

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretinin amacının depremlerin ardından İsrail'in Türkiye ile dayanışmasını göstermek, bu arada da ikili ilişkileri ele alma fırsatı olduğunu belirten Cohen, "Bu ilişkiler son bir yıl içinde gerçekten çok daha iyi bir noktaya geldi. İsrail hükümeti ve İsrail halkı adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve destek vaatlerimizi iletmek istiyorum." dedi.

"Bu zor zamanda gösterdikleri dayanışma için İsrail'e teşekkür ederim"

Cohen, depremlerden etkilenen herkese desteklerini sunmaya çalışacaklarını belirterek, "Geçen yüzyıl içinde yaşanan en büyük felaketlerden biri bu." dedi.

İnsani yardımın siyasi hiçbir sınırı olmadığının altını çizen Cohen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu, bu zor günlerde dayanışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve biz elimizden gelen her türlü yardımı sağlayarak sadece ihtiyacı olanlara şu anda değil, gelecekte de yardıma devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum çünkü anladığım kadarıyla önümüzdeki sorunlar gerçekten son derece büyük."