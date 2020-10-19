Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için talepte bulundular

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19 Ekim 2020 Pazartesi 08:54:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 08:54:00

İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için talepte bulundu

Kaynak: AA

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İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için resmi talepte bulundu.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül’de Beyaz Saray’da imzalanmıştı. Bugün İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkileri güçlendirme kapsamında "Diplomatik, Barışçıl ve Dostane İlişkilerin Tesisine İlişkin Ortak Tebliğ" de dahil olmak üzere sekiz anlaşma imzalandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ise Bahreynli mevkidaşı Abdul Latif Al-Zayani’ye barış anlaşmasının devamı olarak Bahreyn’in başkent Manama’da İsrail Büyükelçiliği açmak için resmi talepte bulundu.

İSRAİL İLE BAHREYN ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLER RESMEN BAŞLADI

İsrail ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler, imzalanan mutabakatla resmi olarak başladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn'in başkenti Manama'da tarihi anlar yaşandığı ve iki ülke arasında kapsamlı diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik ortak mutabakat imzalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Büyük adımlar atarak barış sürecine ivme kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Bugün gazetesine göre ise İsrailli ve Bahreynli yetkililer, söz konusu mutabakatın, iki ülke arasında tam bir barış ortamı oluşturacağını, ekonomik, diplomatik ve siyasi anlaşmaları ihtiva edeceğini ve karşılıklı elçiliklerin açılmasına zemin hazırlayacağını vurguladı.

Bahreyn'e giden İsrail heyetine başkanlık eden Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Şabat ise imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bugünden itibaren tek bir aileyiz." dedi.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Zeyyani de İsrail ile imzalanan mutabakatın, iki ülke arasında iş birliğini tesis edeceğini kaydetti.

15 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı.

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