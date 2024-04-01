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01 Nisan 2024 Pazartesi 22:24:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 22:24:00

İsrail diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçti

Kaynak: AA

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Suriye'nin Şam kentindeki İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını kaybetmesi üzerine İsrail'in, diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçtiği bildirildi.

İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan komutan Zahidi'nin düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmesiyle Tel Aviv yönetimi, diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçti.

İsrail güvenlik makamlarının, İran'ın suikaste İsrail'in dünya genelindeki diplomatik misyonlarına saldırarak karşılık verebileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

Suriye'de kendisine atfedilen diğer saldırılarda olduğu gibi Tel Aviv yönetimi Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.

İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi hayatını kaybetmişti.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı İsrail'in düzenlediğini belirterek buna "hızlı, doğrudan ve güçlü" şekilde karşılık vereceklerini söylemişti.

Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını dile getirmişti.

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Etiketler : İsrail İran şam
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