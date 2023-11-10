VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Silahlı Kuvvetleri 300'üncü tank avcısına kavuştu
Yüzde 100 yerli ve milli! Bakan Uraloğlu açıkladı: Havalimanlarında yeni dönem!
İsrail ordusundan insanlık dışı hareket! Gazze'de okula saldırdı: En az 20 ölü
Lübnan topraklarından İsrail'e 3 İHA'yla saldırı düzenlendi
BAYRAKTAR TB3 beşinci uçuş testini de başarıyla tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'ne küresel düzeyde birincilik ödülü
10 Kasım 2023 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 18:30:00

İsrail çocuk hastanesini bombaladı: Oksijensiz kalan bir çocuk öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazze'deki Nasr Çocuk Hastanesi Müdürü Dr. Mustafa el-Kalhalut, Filistin Sağlık Bakanlığının Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iki defa İsrail bombardımanına maruz kaldıklarını ifade etti.

Kalhalut, "Saldırının birisi hastane kapısına diğeri de direkt olarak hastanedeki bölümlere yapıldı. Hastane büyük zarar gördü ve hastalar oksijensiz kaldı. Oksijen sorunu yaşayan bir çocuk vefat etti." dedi.

Filistinli doktor, çocukların kaldığı yoğun bakımdaki cihazlara giden elektriklerin de kesildiğini kaydederek, hastanenin 8 hastanın tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesi dışında hizmet veremez durumda olduğunu aktardı.

Hastanedeki durumun çok kötü olduğunu vurgulayan Kalhalut, hastaneye kimsenin ulaşamadığını, yoldaki ambulansların da hedef alındığını kaydetti.

Filistinli doktor, Nasr Hastanesi çalışanlarıyla hastaların kurtarılması için Kızılhaç ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu.

Etiketler : gazze israil filistin
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX